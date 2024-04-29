Прем'єр Литви: повернення військовозобов'язаних українців потребує консультацій в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Литви Інґріду Шимоніте, яку цитує TV3.

Як відзначила Шимоніте, Литва могла б вжити певні заходи для того, щоб допомогти Україні, втім деякі з них потребують консультацій на рівні ЄС.

"Можливо, ми могли б шукати якісь способи, щоб при розгляді питання про продовження посвідки на тимчасове проживання переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут нам потрібно співпрацювати не лише з українською владою, а й ширше, адже наразі ЄС надає так званий тимчасовий захист українцям", - зазначила прем'єр.

Шимоніте пояснила, що тимчасовий захист, який надається українцям, є доволі універсальним, а його гарантії дуже широкими. Через це, повернення військовозобов'язаних не є питанням "однієї чи двох країн".

Повернення військовозобов'язаних до України

Нещодавно було прийнято рішення про заборону видачі військовозобов'язаним чоловікам закордонних паспортів поза межами України.

Як відзначав голова Міністерства закордонних срправ Дмитро Кулеба, повернення військовозобов'язаних є питанням справедливості по відношенню до чоловіків, які залишились в Україні й особисто до України.

Зокрема це питання також порушували міністри оборони Польщі та Литви Владислав Косіняк-Камиш й Лаурінас Кащюнас. Вони допускають допомогу Україні в поверненні військозобов'язаних чоловіків. Як приклад Варшава може відмовляти у продовженні права на перебуванні у Польщі.