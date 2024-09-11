Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Крім того, Латвія планує передати Україні сонячні панелі для забезпечення лікарень.
"Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - зазначив Шмигаль.
Окрім цього, прем'єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.
"Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом до Києва.
Раніше латвійський уряд вирішив безкоштовно передати Україні 20 транспортних засобів, які були раніше конфісковані у водіїв, затриманих за керування в стані алкогольного сп'яніння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.