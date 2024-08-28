Латвія передасть Україні 20 конфіскованих автомобілів для військових потреб

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні 20 транспортних засобів, раніше конфіскованих у водіїв, яких затримали за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Серед одержувачів також перебувають медичні установи та адміністрації в різних областях України, включно з лікарнею в місті Долинська Калуського району Івано-Франківської області та центром первинної охорони здоров'я в селі Пісочине Харківської області.

Передані автомобілі будуть спрямовані для використання в різних військових частинах Національної гвардії України та Міністерства оборони України.

Автомобілі для України

У Латвії з середини лютого набув чинності закон, що дозволяє конфісковувати автомобілі з російськими номерами. Ці конфісковані транспортні засоби будуть передані Україні.

Раніше Латвія відправляла в Україну автомобілі, конфісковані у водіїв, упійманих у стані алкогольного сп'яніння. Загалом Рига передала понад 270 таких автомобілів, загальна вартість яких на середину грудня 2023 року оцінювалася майже 1 мільйон євро.

Аналогічний захід планує запровадити і Литва. Голова Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Лаурінас Касчюнас повідомив, що у росіян був час до середини березня, щоб вивезти свої автомобілі з країни.

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