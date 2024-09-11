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Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины

Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели для обеспечения больниц. 

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу "Коалиция БПЛА для Украины" и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя. Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.

"Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Киев.

Ранее латвийское правительство решило бесплатно передать Украине 20 транспортных средств, ранее конфискованных у водителей, задержанных за управление в состоянии алкогольного опьянения.

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