Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс розкритикував Естонію за рішення закрити кордон з Росією для транспорту. За його словами, такий крок безглуздий, якщо його не зроблять усі три балтійські держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Журналісти видання запитали главу латвійського уряду, чи може Латвія закрити кордон з Росією для транспорту, як вирішила зробити Естонія. Кульбергс назвав крок сусідньої країни помилкою.

Він пояснив це передвиборчою атмосферою в Естонії.

Водночас Латвія розраховує, що транспортний потік до її кордону збільшиться. Латвійська сторона оцінює чотири сценарії дій. Кульбергс не став докладно розповідати про них.

Нагадаємо, що у МЗС Росії заявили, ніби Естонія опинилася на межі війни з Росією.

У Москві так відреагували на рішення Таллінна закрити з 1 грудня пункти пропуску та на звинувачення Росії у спробі підпалити оборонне підприємство.