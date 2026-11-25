Команда глави МЗС РФ Сергія Лаврова почала стверджувати, що Естонія нібито перебуває на межі розв'язання відкритої війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Росії.

У ворожому дипломатичному відомстві заявили, що 23 листопада викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії Марека Юхтегі.

Йому нібито заявили про рішучий протест у зв'язку зі звинуваченням Росії в невдалому підпалі підприємства ВПК під Таллінном і рішенням естонського уряду у зв'язку з цим закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня 2026 року.

У МЗС РФ також цинічно брешуть, що подібні поспішні звинувачення "вкотре розкривають затяту русофобську сутність естонського режиму".

"Про наслідки такого кроку в Таллінні, схоже, не замислюються всерйоз. Закриття державного кордону насамперед завдасть чергового удару по естонській економіці й бумерангом обернеться як для самого Таллінна, так і для його союзників по ЄС і НАТО", - погрожують у команді Лаврова.

Ба більше, у МЗС РФ назвали рішення Естонії "черговою антиросійською витівкою, що поповнює скарбничку численних ворожих дій, здійснених цією прибалтійською державою за минулі роки".

Також Москву обурює те, що Таллінн продовжує активну підтримку України під час її самооборони від російської агресії.

"Естонському дипломату було знову вказано, що такі провокаційні й надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв'язування відкритої війни з Росією", - заявили в МЗС РФ.

Окрім того, у команді Лаврова скаржаться, що Естонія намагається чинити перешкоди для пересування російських вантажних суден у Балтійському морі.

Російські дипломати знову бідкаються, що Таллінн ввів тотальну заборону на транзит російського й білоруського зерна через естонську територію.

"В Естонії набирають обертів репресивні дії, спрямовані проти російськомовних та інакомислячих жителів цієї країни, не готових сліпо слідувати офіційним наративам влади щодо тотального очорнення Росії", - цинічно брешуть у МЗС РФ.

У команді Лаврова також пригрозили, що Росія залишає за собою право на вжиття комплексних політико-дипломатичних заходів, "спрямованих на захист національних інтересів Росії та законних прав громадян РФ".