Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс подверг критике Эстонию за решение закрыть границу с Россией для транспорта. По его словам, такой шаг нелеп, если его не сделают все три балтийских государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Журналисты издания спросили главу латвийского правительства, может ли Латвия закрыть границу с Россией для транспорта, как решила сделать Эстония. Кульбергс назвал шаг соседней страны ошибкой.

Он объяснил это предвыборной атмосферой в Эстонии.

В то же время, Латвия рассчитывает, что транспортный поток до ее границы увеличится. Латвийская сторона оценивает четыре сценария действий. Кульбергс не стал подробно рассказывать о них.

Напомним, что в МИД России заявили, что Эстония оказалась на грани войны с Россией.

В Москве так отреагировали на решение Таллинна закрыть с 1 декабря пункты пропуска и обвинения России в попытке поджечь оборонное предприятие.