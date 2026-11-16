Естонія готує план на випадок окупації РФ: уряд зможе працювати з-за кордону

Естонія готує цифрову інфраструктуру до можливого російського вторгнення. Державні онлайн-послуги мають залишатися доступними навіть у разі окупації країни або знищення її центрів обробки даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, Таллінн розробив стратегію, яка дозволить керувати державними цифровими сервісами повністю з-за кордону, якщо територію Естонії захопить ворог.

Один із розробників стратегії, колишній заступник генерального секретаря Міністерства юстиції та цифрових справ Тину Грюнберг пояснив, що країна готується до сценарію, коли центри обробки даних будуть зруйновані або на її території з'являться ворожі війська.

"Тепер ми хочемо справді залишатися онлайн, що б не сталося. Усі критично важливі послуги залишаються онлайн... Усе має продовжувати працювати", - заявив він.

Як працюватиме система

Естонія вже зберігає резервну копію важливих державних даних у своєму "цифровому посольстві" в Люксембурзі. Йдеться, зокрема, про реєстри громадян, земельні реєстри та законодавство країни.

Наступний крок - забезпечити не лише збереження інформації, а й безперервну роботу державних сервісів.

Для цього уряд створює захищені застосунки на платформах Microsoft Azure, Amazon Web Services та у власній державній хмарі. Систему розгортають у "цифровому посольстві" та інших локаціях у Європі.

Навіщо Естонія виносить дані за кордон

Радник міністерства з питань ІТ-архітектури та інфраструктури Аллан Аллмере пояснив, що повністю усунути всі ризики неможливо. Однак країна прагне мінімізувати наслідки найгіршого сценарію.

"У найважчих сценаріях нам також потрібно зберегти надійну основу, на якій можна буде відновити цифрову державу Естонії", - наголосив він.

За словами посадовця, спочатку завдання полягало в тому, щоб державні дані не зникли. Тепер головне - забезпечити можливість державі продовжувати працювати з цими даними під час кризи.