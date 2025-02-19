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Прем'єр Латвії про миротворців в Україні: необхідно підготувати альтернативні пропозиції ЄС

Середа 19 лютого 2025 12:05
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Прем'єр Латвії про миротворців в Україні: необхідно підготувати альтернативні пропозиції ЄС Фото: Евіка Сіліня, прем'єр-міністра Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відправка миротворців до України розглядалась як спільна місія НАТО, втім, необхідно бути готовим до альтернативної європейської пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Латвії Евіку Сіліню, яку цитує Delfi.

Коментуючи майбутні переговори європейських лідерів щодо безпеки у Європі та підтримки України Сіліню заявила про необхідность порушити питання про те, чи необхідно створювати коаліцію країн, які будуть здатні забезпечити мир в Україні.

"Нам потрібно поговорити про те, чи робиться це і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО", - заявила вона.

У тому ж числі голова латвійського уряду відзначила, що сьогодні також важливо готувати сценарії альтернативної європейської пропозиції. За її словами, Балтійський і Скандинавський регіони тісно координують свої дії і готові до цього.

Сіліня зауважила, якщо ж відправка миротворців відбуватиметься лише в рамках Європейського союзу (ЄС), тоді необхідно вирішити, хто саме командуватиме силами й які гарантії надаватимуться військовим, яких відправлятимуть на місію.

"У нас є готові сценарії, але ми повинні домовитися про ці великі рамки", - пояснила вона.

Відправка миротворців до України

Вчора, 18 лютого, парламент Нідерландів підтримав резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні.

Голова британського уряду Кір Стармер, своєю чергою, заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

Також не виключає можливості відправлення миротворчих військ й Швеція.

Як пояснював президент Володимир Зеленський, Києву вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на території України.

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