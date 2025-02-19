Премьер Латвии о миротворцах в Украине: необходимо подготовить альтернативные предложения ЕС

Отправка миротворцев в Украину рассматривалась как совместная миссия НАТО, впрочем, необходимо быть готовым к альтернативному европейскому предложению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Латвии Эвику Силиню, которую цитирует Delfi.

Комментируя предстоящие переговоры европейских лидеров по безопасности в Европе и поддержке Украины Силиню заявила о необходимости поднять вопрос о том, необходимо ли создавать коалицию стран, которые будут способны обеспечить мир в Украине.

"Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как совместную миссию НАТО", - заявила она.

В том же числе глава латвийского правительства отметила, что сегодня также важно готовить сценарии альтернативного европейского предложения. По ее словам, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому.

Силиня отметила, если же отправка миротворцев будет происходить только в рамках Европейского союза (ЕС), тогда необходимо решить, кто именно будет командовать силами и какие гарантии будут предоставляться военным, которых будут отправлять на миссию.

"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", - пояснила она.