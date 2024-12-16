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Євросоюз з січня виділятиме для України 1,5 млрд євро допомоги на місяць, - Каллас

Брюссель, Понеділок 16 грудня 2024 18:52
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Євросоюз з січня виділятиме для України 1,5 млрд євро допомоги на місяць, - Каллас Фото: Кая Каллас, голова дипломатії ЄС (flickr by european parliament)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз передаватиме Україні 1,5 млрд євро допомоги на місяць. Гроші надають у рамках бюджетної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

За підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС вона зазначила, що Європа має підтримувати Україну. Зокрема, до кінця зими європейські держави навчать 75 тисяч українських солдатів.

"Цього місяця Європейський союз виділив Україні 4,2 мільярда на підтримку її бюджету. З січня ми будемо виділяти по 1,5 мільярда на місяць", - додала Каллас.

Вона уточнила, що необхідна і додаткова допомога. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі голів МЗС розповів, що Україні потрібно більше боєприпасів, сильніша протиповітряна оборона і більше підтримки оборонної промисловості.

Ukraine Facility

Нагадаємо, країни ЄС пообіцяли передати Україні 50 млрд євро бюджетної допомоги до 2027 року в рамках програми Ukraine Facility. Але гроші надаються тільки в тому разі, якщо українська влада виконує необхідні для цього умови.

Зокрема, нещодавно Рада ЄС схвалила черговий транш для України на 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

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