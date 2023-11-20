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Прем'єр Катару зробив заяву щодо угоди про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС

Фото: прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані переконаний, що сторони достатньо близькі до досягнення угоди про звільнення полонених, яких викрав ХАМАС під час атаки на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Прем’єр Катару обговорив із верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем угоду про звільнення заручників, викрадених ХАМАС. 

Катарський лідер розповів, що в переговорах час від часу протягом останніх кількох тижнів відбувалися злети і падіння і наразі залишились лише "незначні" практичні питання. Він висловив упевненість, що сторони достатньо близькі до досягнення домовленостей. 

"Проблеми, з якими стикається угода, є лише практичними, матеріально-технічними та логістичними. Тепер я більш упевнений, що ми достатньо близькі до досягнення угоди, яка зможе безпечно повернути людей додому", - заявив Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані.

Варто зазначити, що ХАМАС за весь час від початку війни відпустив лише чотирьох заручників - двох американців та двох ізраїльтян. Тоді саме Катар виступав посередником на переговорах.

Війна Ізраїлю з ХАМАС 

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрали щонайменше 240 людей, а також убивали мирних громадян.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Наразі у її рамках Армія оборони Ізраїлю ввела свої війська на територію Сектору Газа.

Нещодавно стало відомо, що США разом із партнерами розробляють план операції зі звільнення заручників в Газі. 

Водночас у Білому домі заявили, що угода між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників стає дедалі ближчою.

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ІзраїльХАМАСКатар