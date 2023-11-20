Премьер Катара сделал заявление о сделке об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани убежден, что стороны достаточно близки к достижению соглашения об освобождении пленных, похищенных ХАМАСом во время атаки на Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Премьер Катара обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем соглашение об освобождении заложников, похищенных ХАМАС.
Катарский лидер рассказал, что в переговорах время от времени в течение последних нескольких недель происходили взлеты и падения и остались лишь "незначительные" практические вопросы. Он выразил уверенность, что стороны достаточно близки к достижению договоренностей.
"Проблемы, с которыми сталкивается соглашение, только практические, материально-технические и логистические. Теперь я более уверен, что мы достаточно близки к достижению соглашения, которое сможет безопасно вернуть людей домой", - заявил Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани.
Стоит отметить, что ХАМАС за все время с начала войны отпустил только четырех заложников – двух американцев и двух израильтян. Тогда Катар выступал посредником на переговорах.
Война Израиля с ХАМАС
Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Они похитили не менее 240 человек, а также убивали мирных граждан.
В ответ Израиль начал операцию против террористов. В настоящее время в ее рамках Армия обороны Израиля ввела свои войска на территорию Сектора Газа.
Недавно стало известно, что США вместе с партнерами разрабатывают план операции по освобождению заложников в Газе.
В то же время в Белом доме заявили, что соглашение между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников становится все более близким.
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