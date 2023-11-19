США розробляють план операції зі звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

США разом із партнерами розробляють план операції зі звільнення заручників в Газі оскільки Ізраїль і ХАМАС не можуть домовитись про обмін полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Стверджується, що США, разом з Катаром і Єгиптом, працюють над тим, щоб підштовхнути Ізраїль і ХАМАС до угоди про звільнення багатьох із понад 200 полонених. Однак незважаючи на повідомлення про те, що обидві сторони були близькі до досягнення домовленостей на початку тижня Сполучені Штати вважають, що угоди може не бути.

Джерела видання повідомляють, що під час переговорів Ізраїлю і ХАМАС про обмін щонайменше 50 заручниками, переважно жінок і дітей, на багатоденне перемир’я, сторони не дійшли консенсусу щодо конкретних деталей.

США вважають, що укладення угоди є найкращим варіантом для забезпечення безпеки великої кількості затриманих, але розробляються тактичні плани на випадок, якщо обставини зміняться.

Зазначається, що військові чи правоохоронні органи Сполучених Штатів не обов’язково будуть залучені до фактичного проведення будь-якої такої операції, оскільки іноземні сили часто виконували плани, розроблені у партнерстві зі своїми американськими колегами в минулому.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрали щонайменше 240 людей, а також убивали мирних громадян.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Наразі у її рамках Армія оборони Ізраїлю ввела свої війська на територію Сектору Газа.

Повідомляється, що ХАМАС за весь час від початку війни відпустив лише чотирьох заручників - двох американців та двох ізраїльтян.