Прем'єр Канади про трагедію в Дніпрі: удари РФ - мерзенні та абсолютно неприйнятні

Канада засудила Росію за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, заявивши, що такі напади мерзенні та неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Twitter.

"Напади Росії на житловий будинок у Дніпрі, Україна, є огидними, мерзенними та абсолютно неприйнятними", - зазначив Трюдо.

Він додав, що Канада засуджує насильство та підтримує народ України у війні, яку розв'язала Росія. Прем'єр підкреслив, що його країна продовжить і надалі допомагати українцям і забезпечувати необхідну підтримку.

Нагадаємо, вчора під час масової ракетної атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок удару знищений цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.

Станом на 9:00 відомо про 20 загиблих, а також про 73 постраждалих, серед яких діти.

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