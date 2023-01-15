ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Канади про трагедію в Дніпрі: удари РФ - мерзенні та абсолютно неприйнятні

Новость на русском →
Оттава, Неділя 15 січня 2023 09:09
Прем'єр Канади про трагедію в Дніпрі: удари РФ - мерзенні та абсолютно неприйнятні Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада засудила Росію за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, заявивши, що такі напади мерзенні та неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Twitter.

"Напади Росії на житловий будинок у Дніпрі, Україна, є огидними, мерзенними та абсолютно неприйнятними", - зазначив Трюдо.

Він додав, що Канада засуджує насильство та підтримує народ України у війні, яку розв'язала Росія. Прем'єр підкреслив, що його країна продовжить і надалі допомагати українцям і забезпечувати необхідну підтримку.

Нагадаємо, вчора під час масової ракетної атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок удару знищений цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.

Станом на 9:00 відомо про 20 загиблих, а також про 73 постраждалих, серед яких діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Джастін Трюдо ракетный удар Дніпропетровська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Удар РФ по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла
Удар РФ по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам