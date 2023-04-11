UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив зміст

Фото: Джастін Трюдо, прем'єр Канади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з українським колегою Денисом Шмигалем.

Глава канадського уряду зазначив, що його країна вже понад рік надає Україні військову допомогу. Українським захисникам передали танки, бронетранспортери, боєприпаси та інше озброєння.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шмигаль сьогодні, 11 квітня, перебуває з візитом у Канаді.

Під час своєї поїздки він хотів обговорити постачання Україні бронетехніки та боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДжастін ТрюдоДенис ШмигальДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України