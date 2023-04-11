Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине и раскрыл содержание

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг премьер-министра Канады Джастина Трюдо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Глава канадского правительства отметил, что его страна уже больше года предоставляет Украине военную помощь. Украинским защитникам передали танки, бронетранспортеры, боеприпасы и другое вооружение.

"Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", - отметил Трюдо.