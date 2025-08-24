ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Прем'єр Канади анонсував масштабну поїздку до Європи: яка мета

Канада, Неділя 24 серпня 2025 08:00
UA EN RU
Прем'єр Канади анонсував масштабну поїздку до Європи: яка мета Фото: прем’єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні з 25 до 27 серпня відвідає Польщу, Німеччину та Латвію для посилення співпраці в сфері безпеки й торгівлі з союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення, озвучене 23 серпня 2025 року Prime Minister’s Office.

В період з 25 по 27 серпня прем’єр-міністр Канади Марк Карні запланував зустрічі з політичними лідерами, представниками бізнесу та партнерами з НАТО, аби обговорити спільні виклики у сфері безпеки, торгівлі, енергетики та критичних мінералів.

Планується візит у Варшаву, Берлін та Ригу.

В офісі прем’єра наголосили, що Канада послідовно підтримує союзників у протидії російській агресії проти України, а також бере активну участь у посиленні східного флангу НАТО.

Очікується, що під час візиту Карні підтвердить зобов’язання Канади щодо продовження військової та фінансової допомоги Україні.

При цьому окрему увагу глава уряду хоче приділити співпраці у сфері клімату, енергетичного переходу та нових технологій. За словами Карні, розвиток стійких ланцюгів постачання критичних мінералів і спільні інвестиції у «зелену» економіку є важливими для майбутнього економічного зростання як Канади, так і Європи.

"Канада й надалі стоятиме разом зі своїми союзниками в Європі, захищаючи спільні цінності, зміцнюючи колективну безпеку та відкриваючи нові можливості для економічного партнерства", - зазначив прем’єр-міністр.

Візит також стане нагодою для обговорення ролі Канади в посиленні багатосторонніх інституцій та координації зусиль щодо глобальної безпеки.

Нагадаємо, Канада готується долучитися до ініціативи PURL, що дозволить закуповувати американське озброєння для України у рамках пріоритетних потреб, координованих НАТО.

Крім того, Канада спільно з ЄС та Британією хоче знизити поріг цін на російську нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
Новини
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"