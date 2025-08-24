ua en ru
Премьер Канады анонсировал масштабную поездку в Европу: какова цель

Канада, Воскресенье 24 августа 2025 08:00
Премьер Канады анонсировал масштабную поездку в Европу: какова цель Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 по 27 августа посетит Польшу, Германию и Латвию для усиления сотрудничества в сфере безопасности и торговли с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение, озвученное 23 августа 2025 года Prime Minister's Office.

В период с 25 по 27 августа премьер-министр Канады Марк Карни запланировал встречи с политическими лидерами, представителями бизнеса и партнерами из НАТО, чтобы обсудить общие вызовы в сфере безопасности, торговли, энергетики и критических минералов.

Планируется визит в Варшаву, Берлин и Ригу.

В офисе премьера отметили, что Канада последовательно поддерживает союзников в противодействии российской агрессии против Украины, а также активно участвует в усилении восточного фланга НАТО.

Ожидается, что во время визита Карни подтвердит обязательства Канады по продолжению военной и финансовой помощи Украине.

При этом отдельное внимание глава правительства хочет уделить сотрудничеству в сфере климата, энергетического перехода и новых технологий. По словам Карни, развитие устойчивых цепей поставок критических минералов и совместные инвестиции в "зеленую" экономику важны для будущего экономического роста как Канады, так и Европы.

"Канада и в дальнейшем будет стоять вместе со своими союзниками в Европе, защищая общие ценности, укрепляя коллективную безопасность и открывая новые возможности для экономического партнерства", - отметил премьер-министр.

Визит также станет возможностью для обсуждения роли Канады в усилении многосторонних институтов и координации усилий по глобальной безопасности.

Напомним, Канада готовится присоединиться к инициативе PURL, что позволит закупать американское вооружение для Украины в рамках приоритетных потребностей, координируемых НАТО.

Кроме того, Канада совместно с ЕС и Британией хочет снизить порог цен на российскую нефть.

