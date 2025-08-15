ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Канада доєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї Україні, - Шмигаль

П'ятниця 15 серпня 2025 13:53
UA EN RU
Канада доєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї Україні, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль та Наталка Цмоць (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Канада доєднається до ініціативи PURL, яка забезпечує постачання озброєння для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Подякував Канаді за непохитну підтримку та важливу допомогу з перших днів повномасштабної агресії РФ. Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Канада також готує внесок в ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології США.

"Також розглядається можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів, які вже демонструють високу ефективність. Окремо представив канадській стороні механізм Defence City – спеціальний правовий режим для розвитку оборонної екосистеми в Україні", - додав міністр оборони.

Що відомо про ініціативу PURL

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ініціатива передбачає, що всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.

Окрім того, Латвія також нещодавно заявила, що готова приєднатися до нової ініціативи НАТО щодо фінансування американської зброї для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Дрони Денис Шмигаль
Новини
Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД
Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія