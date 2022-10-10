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Прем'єр Ізраїлю засудив ракетні удари Росії по Україні

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Єрусалим, Понеділок 10 жовтня 2022 21:40
Прем'єр Ізраїлю засудив ракетні удари Росії по Україні Фото: Яїр Лапід, прем'єр Ізраїлю (facebook.com/YairLapid)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід засудив ракетні удари, які 10 жовтня завдала Росія по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ізраїльського уряду у Twitter.

"Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення у Києві та інших містах України. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих та українському народу", - написав Лапід.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по території України. Внаслідок атак є жертви серед мирного населення.

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського , через удари загинули 14 людей, ще більше 90 - отримали поранення.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок обстрілів було пошкоджено щонайменше 11 важливих об'єктів інфраструктури України.

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