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Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху може призупинити судову реформу, - ЗМІ

Фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає можливість оголосити вранці, 27 березня, про призупинення судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The times of Israel.

За інформацією ЗМІ, Нетаньяху проводить "правові дискусії" в офісі прем'єр-міністра. Він може призупинити судову реформу, проте міністр юстиції Яров Левін погрожує піти у відставку, якщо він це зробить.

На тлі загальнонаціональних протестів у Ізраїлі через судову реформу більшість членів коаліції виступають за відмову від ухвалення законопроекту.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи. Люди прорвалися до резиденції глави уряду в Єрусалимі.

Нагадаємо,Генеральний консул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір подав у відставку через звільнення міністра оборони.

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НетаньяхуІзраїльСудова реформа