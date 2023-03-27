Премьер Израиля Нетаньяху может приостановить судебную реформу, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность объявить утром, 27 марта, о приостановке судебной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

По информации СМИ, Нетаньяху проводит "правовые дискуссии" в офисе премьер-министра. Он может приостановить судебную реформу, однако министр юстиции Яров Левин грозится уйти в отставку, если он это сделает. На фоне общенациональных протестов в Израиле из-за судебной реформы большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта.