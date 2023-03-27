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Генконсул Ізраїлю у Нью-Йорку подав у відставку через звільнення міністра оборони

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Нью Йорк, Понеділок 27 березня 2023 01:32
Генконсул Ізраїлю у Нью-Йорку подав у відставку через звільнення міністра оборони Фото: Генконсул Ізраїлю в Нью-Йорку Асаф Замір (twitter.com/AmbAsafZamir)
Автор: РБК-Україна

Генеральний консул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір після 18 місяців роботи подав у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генконсула Ізраїлю у Нью-Йорку.

Після рішення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони країни Йоава Галанта через заклик призупинити юридичну реформу генконсул Ізраїлю у Нью-Йорку подав у відставку.

"Сьогоднішнє небезпечне рішення звільнити міністра оборони переконало мене в тому, що я більше не можу продовжувати представляти цей уряд. Настав час мені приєднатися до боротьби за майбутнє Ізраїлю, щоб переконатися, що воно залишається маяком демократії та свободи у світі", - зазначив Замир.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галанта після його незгоди із судовою реформою.

Нагадаємо, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців.

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