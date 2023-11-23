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Прем'єр Ізраїлю доручив розвідці "Моссад" ліквідувати лідерів ХАМАС

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху доручив розвідувальній службі "Моссад" вистежити та ліквідувати лідерів ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Я дав вказівку Моссаду діяти проти лідерів ХАМАС там, де вони є", - сказав він.

Нетаньяху натякнув, що ізраїльська розвідка може націлитися на лідерів ХАМАС, які знаходяться за межами Сектора Газа, зокрема, у Катарі. При цьому прем'єр ухилився від прямої відповіді на те, чи намагатиметься Ізраїль ліквідувати лідерів ХАМАС під час паузи чи все ж дочекається її закінчення.

"Війна триває... доки ми не досягнемо всіх наших цілей: повернемо всіх заручників, ліквідуємо ХАМАС і гарантуємо, що наступного дня після ХАМАС жоден елемент, який підтримує тероризм, виховує своїх дітей для тероризму та платить терористам або їхнім родинам, буде контролювати Газу", - додав він.

Варто додати, що у вівторок, 21 листопада, ХАМАС заявив, що заступник командувача ліванського відділення бригад "Аль-Касам" Халіл аль-Хараз був убитий на півдні Лівану внаслідок нібито авіаудару Ізраїлю. За повідомленнями ліванських ЗМІ, Хараз загинув в автомобілі.

Нагадаємо, "Моссад" вважався однією з найбільш впливових та сильних розвідок у світі. Проте після вторгнення ХАМАС ізраїльську розвідку звинуватили у тому, що вона "проспала" напад бойовиків. Нетаньяху у жовтні звинуватив керівників "Моссаду", але потім забрав слова назад.

Війна в Ізраїль

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.

 

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ХАМАСІзраїльСектор Газа