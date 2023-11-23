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Премьер Израиля поручил разведке "Моссад" ликвидировать лидеров ХАМАС

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил разведывательной службе "Моссад" выследить и ликвидировать лидеров ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Я дал указание Моссаду действовать против лидеров ХАМАС там, где они есть", - сказал он.

Нетаньяху намекнул, что израильская разведка может нацелиться на лидеров ХАМАС, находящихся за пределами Сектора Газа, в частности, в Катаре. При этом премьер уклонился от прямого ответа на то, попытается ли Израиль ликвидировать лидеров ХАМАС во время паузы или дождется ее окончания.

"Война продолжается... пока мы не достигнем всех наших целей: вернем всех заложников, ликвидируем ХАМАС и гарантируем, что на следующий день после ХАМАС ни один элемент, поддерживающий терроризм, воспитывает своих детей для терроризма и платит террористам или их семьям, будет контролировать Газу", - добавил он.

Следует добавить, что во вторник, 21 ноября, ХАМАС заявил, что заместитель командующего ливанского отделения бригад "Аль-Касам" Халил аль-Хараз был убит на юге Ливана в результате якобы авиаудара Израиля. По сообщениям ливанских СМИ, Хараз погиб в автомобиле.

Напомним, "Моссад" считался одной из самых влиятельных и сильных разведок в мире. Однако после вторжения ХАМАС израильскую разведку обвинили в том, что она "проспала" нападение боевиков. Нетаньяху в октябре обвинил руководителей "Моссада", но затем забрал слова обратно.

Война в Израиль

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛА добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.

 

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ХАМАСИзраильСектор Газа