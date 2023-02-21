Прем'єр Італії зустрілася з Дудою у Польщі

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту до Польщі зустрілась із президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави італійського уряду.

“Я дякую за дружбу та за сердечну і плідну зустріч, яку ми мали у Варшаві”, - зазначила політик.

Мелоні назвала зв'язки між двома країнами “міцними й надійними на двосторонній, європейській та міжнародній арені”.