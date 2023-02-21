Премьер Италии встретилась с Дудой в Польше

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время своего визита в Польшу встретилась с президентом Анджеем Дудой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы итальянского правительства.
"Я благодарю за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве", - отметила политик.
Мелони назвала связи между двумя странами "крепкими и надежными на двусторонней, европейской и международной арене".
Напомним, премьер-министр Италии 21 февраля посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи для Украины.
К слову, глава итальянского правительства анонсировала свой визит в Украину накануне годовщины вторжения России.
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