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Премьер Италии встретилась с Дудой в Польше

Фото: Мэлони встретилась с Дудой в Польше (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время своего визита в Польшу встретилась с президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы итальянского правительства.

"Я благодарю за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве", - отметила политик.

Мелони назвала связи между двумя странами "крепкими и надежными на двусторонней, европейской и международной арене".

Напомним, премьер-министр Италии 21 февраля посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

К слову, глава итальянского правительства анонсировала свой визит в Украину накануне годовщины вторжения России.

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ИталияПольшаАнджей Дуда