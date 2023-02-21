Премьер Италии встретилась с Дудой в Польше

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время своего визита в Польшу встретилась с президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы итальянского правительства.

"Я благодарю за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве", - отметила политик.

Мелони назвала связи между двумя странами "крепкими и надежными на двусторонней, европейской и международной арене".