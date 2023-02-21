Прем'єр Італії зустрілася з Дудою у Польщі
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту до Польщі зустрілась із президентом Анджеєм Дудою.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави італійського уряду.
“Я дякую за дружбу та за сердечну і плідну зустріч, яку ми мали у Варшаві”, - зазначила політик.
Мелоні назвала зв'язки між двома країнами “міцними й надійними на двосторонній, європейській та міжнародній арені”.
Ringrazio il Presidente della Repubblica di Polonia @AndrzejDuda per la sua amicizia e per il cordiale e proficuo incontro che abbiamo avuto oggi a Varsavia. Il legame tra Italia e Polonia è forte e solido in ambito bilaterale, europeo e internazionale. pic.twitter.com/FfjXu5PtgX— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 20, 2023
Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії 21 лютого відвідає Київ і оголосить про новий пакет військової допомоги для України.
До слова, глава італійського уряду анонсувала свій візит до України напередодні роковин вторгнення Росії.
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