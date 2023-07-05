Прем'єр Італії запропонувала надати Україні реальні гарантії на саміті НАТО

Саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, має запропонувати Україні "реальні гарантії безпеки". Це є основою для довгострокового миру.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи у Варшаві разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, Мелоні сказала, що Італія та Польща "цілком згодні" з цього питання.

"Це означає, що ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки це необхідно. Ми будемо її підтримувати. Це стосується і саміту НАТО", - заявила Мелоні.

На її думку, "надання реальних гарантій є безумовною підставою для досягнення справедливого миру в майбутньому", повідомляє PAP.

Гарантії безпеки на саміті НАТО

Саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі. На ньому Україна може отримати гарантії вступу до НАТО та гарантії безпеки від членів Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців.

За словами Науседи, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюсу із зобов'язаннями надати гарантії безпеки Україні та вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

Крім того, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени можуть ухвалити остаточні рішення щодо можливості приєднання України до Альянсу.