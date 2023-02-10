Прем'єр Італії підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією

В Італії підтвердили передачу України систем протиповітряної оборони SAMP-T разом із Францією.
Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
"Абсолютно так, ми вже деякий час беремо участь у спільному роботі з Парижем у дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко і в найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно", - сказала вона.
Щодо відправки літаків до Києва, Мелоні зазначила, що Італія "готова виконувати свою роль на 360 градусів". При цьому вона не захотіла давати додаткові коментарі.
Мелоні абсолютно не згодна з тим, що військова допомога від партнерів веде до ескалації війни Росії проти України.
Як повідомлялося раніше, Україна навесні має отримати від Франції та Італії комплекси ППО SAMP-T. Військові вже відправилися на навчання.
До того ж, країни хочуть закупити для України 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T.
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