Прем'єр Іспанії закликав збільшити інвестиції в оборону ЄС через агресію Росії

Санчес укотре поскаржився на те, що європейську індустрію безпеки та оборони "занадто довго ігнорували", що призвело до дефіциту інвестицій у розмірі 56 мільярдів євро.

"У нас менше можливостей, ми страждаємо від цифрової вразливості, яка посилюється зростанням штучного інтелекту, серйозних недоліків в оборонній промисловості, попри те, що європейська економіка в сім разів більша за російську", - заявив він.

Тому, за його словами, ЄС необхідно "мати ті самі карти, що й у інших держав, хоча б для того, щоб нам не довелося їх використовувати".

"Нам потрібно зміцнити наш потенціал стримування, але не для того, щоб нас боялися, не для того, щоб втягнути світ у перегони озброєнь, а для того, щоб нас поважали, щоб ми могли захистити великий проєкт миру, демократії та свободи, яким є Європа", - наголосив Санчес.