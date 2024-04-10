Премьер Испании призвал увеличить инвестиции в оборону ЕС из-за агрессии России

Санчес в очередной раз посетовал на то, что европейская индустрия безопасности и обороны "слишком долго игнорировалась", что привело к дефициту инвестиций в размере 56 миллиардов евро.

"У нас меньше возможностей, мы страдаем от цифровой уязвимости, которая усугубляется ростом искусственного интеллекта, серьезных недостатков в оборонной промышленности, несмотря на то, что европейская экономика в семь раз больше российской", - заявил он.

Поэтому, по его словам, ЕС необходимо "иметь те же карты, что и у других держав, хотя бы для того, чтобы нам не пришлось их использовать".

"Нам нужно укрепить наш потенциал сдерживания, но не для того, чтобы нас боялись, не для того, чтобы втянуть мир в гонку вооружений, а для того, чтобы нас уважали, чтобы мы могли защитить великий проект мира, демократии и свободы, которым является Европа", - подчеркнул Санчес.