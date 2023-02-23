Прем'єр Іспанії виступив у Раді

"У Раді сьогодні відбувається виступ прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса", - написав парламентарій.

При цьому більш докладні деталі виступу глави іспанського уряду поки невідомі.

Оновлено 16:10

За словами Железняка, Санчес під час свого звернення до Ради запевнив, що Іспанія залишається разом з Україною.

"Ви зараз проходите найбільш темні часи. Але пам'ятайте, ви не одні в цій темряві. Ми з вами... Я сподіваюся, що скоро повернуся вже до мирної України, де дискусія буде про відновлення і прогрес", - заявив прем'єр.