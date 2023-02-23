RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Испании выступил в Раде

Фото: премьер Испании выступил в Раде (t.me/yzheleznyak)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Киев выступил в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

"В Раде сегодня происходит выступление премьер-министра Испании Педро Санчеса", - написал парламентарий.

При этом более подробные детали выступления главы испанского правительства пока неизвестны.

Обновлено 16:10

По словам Железняка, Санчес во время своего обращения к Раде заверил, что Испания остается вместе с Украиной.

"Вы сейчас проходите наиболее темные времена. Но помните, вы не одни в этой тьме. Мы с вами... Я надеюсь, что скоро вернусь уже в мирную Украину, где дискуссия будет о восстановлении и прогрессе", - заявил премьер.

Напомним, сегодня около 8 утра стало известно, что Санчес прибыл в Украину с рабочим визитом.

Также мы писали, что вчера, 22 февраля, Испания анонсировала передачу Украине шести танков Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияЯрослав ЖелезнякВерховная рада