Прем'єр Іспанії планує відвідати Україну, - La Razon

У четвер, 23 лютого, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razon.
"Це поїздка в умовах суворої секретності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному", - йдеться у матеріалі.
Вранці 22 лютого прем'єр Санчес взяв участь у засіданні Конгресу депутатів (нижня палата парламенту)
"Візит до Києва підпадає під зобов'язання Іспанії перед союзниками та наголошує на незгоді з незаконним вторгненням Росії в Україну", - додало видання.
Санчес уже був у Києві у квітні минулого року, коли він разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і оголосив про найбільше на той момент постачання зброї.
Видання Okdiario повідомляє, що Санчес прибуде до Києва в четвер та зустрінеться з президентом Зеленським. Зазначається, що глава уряду і його команда вилетять з Мадрида до польського міста Жешув літаком. Вже з Польщі делегація відправиться на поїзді до Києва.
Нагадаємо, що Іспанія направить шість своїх танків Leopard 2 німецького виробництва для підтримки України у війні проти Росії та готова збільшити постачання.
Раніше повідомлялось, що іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.