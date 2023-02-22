Премьер Испании планирует посетить Украину, - La Razon

"Это поездка в условиях строгой секретности, которая из соображений безопасности не была предусмотрена в официальной повестке дня", - говорится в материале.

Утром 22 февраля премьер Санчес принял участие в заседании Конгресса депутатов (нижняя палата парламента)

"Визит в Киев подпадает под обязательства Испании перед союзниками и подчеркивает несогласие с незаконным вторжением России в Украину", - добавило издание.

Санчес уже был в Киеве в апреле прошлого года, когда он вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил о крупнейших на тот момент поставках оружия.

Обновлено 17:04

Издание Okdiario сообщает, что Санчес прибудет в Киев в четверг и встретится с президентом Зеленским. Отмечается, что глава правительства и его команда вылетят из Мадрида в польский город Жешув самолетом. Уже из Польши делегация отправится на поезде в Киев.