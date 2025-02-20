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Прем'єр Іспанії приїде до України у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував візит до України. Він приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санчеса в X (Twitter).

"У понеділок (24 лютого, - ред.) я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - написав він.

Відомо, що також напередодні третьої річниці з початку повномасштабної війни в Україну приїде президент Литви Гітанас Науседа. В офісі Науседи не уточнили конкретну дату його візиту до України.

Нагадаємо, що литовський лідер запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів. Він, зокрема, включає гарантії безпеки.

Також 24 лютого Радбез ООН проведе засідання з нагоди третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Крім того, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче організувати в Києві зустріч з лідерами країн-партнерів 24 лютого.

"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку", - заявляв він на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Прем'єр-міністрІспаніяВізит в Україну