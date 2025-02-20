Премьер Испании приедет в Украину в годовщину полномасштабного вторжения РФ

"В понедельник (24 февраля, - ред.) я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Владимира Зеленского", - написал он.

Известно, что также накануне третьей годовщины с начала полномасштабной войны в Украину приедет президент Литвы Гитанас Науседа. В офисе Науседы не уточнили конкретную дату его визита в Украину.

Напомним, что литовский лидер предложил Европе план поддержки Украины из пяти пунктов. Он, в частности, включает гарантии безопасности.

Также 24 февраля Совбез ООН проведет заседание по случаю третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины.