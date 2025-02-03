Постпред Китаю в ООН оголосив про засідання Радбезу в річницю початку війни в Україні

Радбез ООН збереться 24 лютого - у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі країни вже подали запит на проведення засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію постпреда Китаю в ООН Фу Цуна.

"Під час головування Китаю (у Радбезі ООН - ред.) буде дуже важлива річниця - 24 лютого, саме цього дня три роки тому почався конфлікт в Україні", - розповів Фу Цун.

За його словами, вже є країни, які пропонують провести засідання Радбезу в цей день.

"Як голова Радбезу Китай має вжити відповідних заходів відповідно до правил і процедур", - додав він.

Фу Цун також припустив, що Росія запропонує провести інше засідання і Китай буде зобов'язаний його організувати.

Варто зауважити, що Китай головує в Радбезі ООН у лютому.