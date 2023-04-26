Прем'єр Іспанії привітав інтерес Бразилії щодо посередництва між Україною та РФ

Відповідну заяву прем'єр Іспанії зробив на спільній прес-конференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою у середу, 26 квітня. Він привітав інтерес бразильського лідера до посередництва у мирних переговорах між Україною та РФ.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Він вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

У МЗС України відповіли бразильському лідеру та запросили до України, аби показати суть російської агресії.

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