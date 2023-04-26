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Премьер Испании приветствовал интерес Бразилии по посредничеству между Украиной и РФ

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал попытки Бразилии к посредничеству в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление премьер Испании сделал на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой в среду, 26 апреля. Он приветствовал интерес бразильского лидера к посредничеству в мирных переговорах между Украиной и РФ.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

В МИД Украины ответили бразильскому лидеру и пригласили в Украину, чтобы показать суть российской агрессии.

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