Премьер Испании приветствовал интерес Бразилии по посредничеству между Украиной и РФ

Соответствующее заявление премьер Испании сделал на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой в среду, 26 апреля. Он приветствовал интерес бразильского лидера к посредничеству в мирных переговорах между Украиной и РФ.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

В МИД Украины ответили бразильскому лидеру и пригласили в Украину, чтобы показать суть российской агрессии.

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