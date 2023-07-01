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Прем'єр Іспанії прибув до Києва

Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва у суботу, 1 липня. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санчеса в Twitter.

Глава іспанського уряду опублікував відео з вокзалу у Києві. Там його зустріла українська делегація.

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - написав Санчес.

Варто зазначити, що Іспанія починає головувати в Раді ЄС. Мета візиту Санчеса - підтвердити підтримку України з боку Іспанії та Європейського союзу.

Допомога Іспанії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Іспанія підтримала Україну у боротьбі з російським агресором. Країна надала фінансову, військову та гуманітарну допомогу, а також підтримала санкції ЄС проти РФ. Також в Іспанії проходить навчання українських військових.

Нещодавно Міноборони Іспанії анонсувало нові військові постачання для української армії. Мадрид передасть 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь та чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті.

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