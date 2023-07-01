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Премьер Испании прибыл в Киев

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев в субботу, 1 июля. Он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санчеса в Twitter.

Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве. Там его встретила украинская делегация.

"Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", - написал Санчес.

Следует отметить, что Испания начинает председательствовать в Совете ЕС. Цель визита Санчеса – подтвердить поддержку Украины со стороны Испании и Европейского союза.

Помощь Испании

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес не в первый раз посещает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Испания поддержала Украину в борьбе с российским агрессором. Страна предоставила финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также поддержала санкции ЕС против РФ. Также в Испании проходят учения украинских военных.

Недавно Минобороны Испании анонсировало новые военные поставки для украинской армии. Мадрид передаст 20 бронетранспортеров, полевой госпиталь и четыре танка Leopard 2A4, находившиеся на ремонте.

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ИспанияПремьер-министрКиевВизит в Украину