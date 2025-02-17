Прем'єр Іспанії: мир в Україні та безпека Європи - два боки однієї медалі
Безпека Європи залежить від встановлення миру між Україною та Росією. Це "дві сторони однієї медалі".
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Санчес після "екстреного саміту" в Парижі заявив, що така зустріч слугує форумом для консультацій між лідерами і жодних рішень ухвалено не було.
"Мир в Україні та європейська безпека - дві сторони однієї медалі", - зазначив прем'єр Іспанії.
Він запевнив, що його країна готова підтримувати Україну доти, доки війна не завершиться. При цьому Санчес застеріг від передчасного припинення вогню, оскільки будь-яка мирна угода має бути довгостроковою і справедливою, а також влаштовувати всі сторони.
Також очільник іспанського уряду наголосив, що в мирних переговорах мають брати участь Україна та Євросоюз.
"Екстрений саміт" у Парижі
Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, лідери низки країн Європи зустрілися в Парижі, щоб обговорити дії адміністрації президента США Дональда Трампа.
Одним із питань, якого торкнулися учасники саміту, стала підтримка України в майбутньому.
Після саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що ще передчасно обговорювати відправлення європейських миротворців в Україну.
Також він попередив, що Україні не можна нав'язувати "мирну угоду".
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