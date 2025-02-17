Премьер Испании: мир в Украине и безопасность Европы - две стороны одной медали

Безопасность Европы зависит от установления мира между Украиной и Россией. Это "две стороны одной медали".

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Санчес после "экстренного саммита" в Париже заявил, что такая встреча служит форумом для консультаций между лидерами и никаких решений принято не было.

"Мир в Украине и европейская безопасность - две стороны одной медали", - отметил премьер Испании.

Он заверил, что его страна готова поддерживать Украину до тех пор, пока война не завершится. При этом Санчес предостерег от преждевременного прекращения огня, поскольку любая мирная сделка должна быть долгосрочной и справедливой, а также устраивать все стороны.

Также глава испанского правительства подчеркнул, что в мирных переговорах должны участвовать Украина и Евросоюз.