Моді їде до Києва з кількома завданнями, серед них питання війни та миру, - експерт

Прем'єр Індії Нарендра Моді їде до Києва з чітко поставленими декількома питаннями. Вони можуть стосуватися насамперед проблеми національної безпеки Індії, двосторонніх відносин. З президентом України Володимиром Зеленським він буде говорити про питання війни й миру.

Співрозмовник зокрема прокоментував матеріал Bloomberg про те, що Індія ніби погодилася передавати повідомлення між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

"Треба якось пояснити "Блумбергу", що поштарі з таких як Моді...вони не годяться в поштарі. Це як у Дюма: для графа це замало, а просто для лицаря це забагато", - каже Безсмертний.

При цьому він акцентував, що Моді безумовно людина дуже впливова, особливо виходячи з того, що в нього близькі стосунки із Вашингтоном.

"Я вже не кажу, що виходячи з того, що якщо переможе на виборах у США Гарріс, яка є потомком рахманів тамільських, ще коли сім'я дідуся жила в Індії...Це рід рахманів, це вища каста, це люди, які належали до управлінської еліти і насправді Камала відкрила зовсім інший рівень спілкування з Моді", - говорить Безсмертний.

За словами експерта, Моді є лідером за кількістю виступів з трибуни Конгресу США і він шанована там людина. Що вигідно американцям, Індії та Україні. Але, яяк зауважив співрозмовник, треба розуміти, що Індії треба час, аби розвернутися від Росії, бо ще декілька років назад її ОПК на 80% залежав від Росії.

"Ось чому, в тому числі, Моді їде до Києва, бо в нього в цьому плані є дуже серйозні пропозиції і інтереси. Більше того, останній контракт української радянської соціалістичної республіки до Індії був на постачання літаків АН-32 і він виконаний на постачання сотні літаків. Потім ми трошки накосячили в двосторонніх відносинах", - нагадує експерт.

Він вважає, що сьогодні у Нью-Делі та Києва є можливість стати партнерами.

"Індія розуміє, що звеличення Китаю це проблема для Індії. У Делі по відношенню до Києва, як і у Києва по відношенню до Делі є дуже серйозні пропозиції і настав час це зірвати з місця. Бо смішно, між Індією і Україною мати товарообіг 1,5 млрд доларів", - підсумував Безсмертний.