Прем'єр Індії під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, виступив із прямим закликом припинити війну в Україні.
Про це він заявив під час неформальної зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, пише РБК-Україна з посиланням на NDTV.
Прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді зараз перебуває з візитом у Москві. Як раніше повідомлялося, Моді добиватиметься якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії на переговорах у Росії.
Вже 10 липня він вирушить до Австрії. Там він, ймовірно, обговорюватиме з керівництвом країни війну Росії проти України.
Нагадаємо, у квітні 2022 року президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели віртуальні переговори. Моді сказав, що запропонував Росії провести прямі переговори Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
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