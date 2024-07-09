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Прем'єр Індії під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо України

Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, виступив із прямим закликом припинити війну в Україні.

Про це він заявив під час неформальної зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, пише РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Візит Моді до Росії

Прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді зараз перебуває з візитом у Москві. Як раніше повідомлялося, Моді добиватиметься якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії на переговорах у Росії.

Вже 10 липня він вирушить до Австрії. Там він, ймовірно, обговорюватиме з керівництвом країни війну Росії проти України.

Нагадаємо, у квітні 2022 року президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели віртуальні переговори. Моді сказав, що запропонував Росії провести прямі переговори Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяІндіяВійна в Україні