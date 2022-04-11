Премьер Индии предложил России провести прямые переговоры Путина и Зеленского
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели виртуальные переговоры. В частности, Моди сказал, что предложил России провести прямые переговоры президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Переговоры состоялись, поскольку Соединенные Штаты ищут помощи от Индии в осуществлении экономического давления на Россию из-за вторжения в Украину.
Сообщается, что Байден и Моде встревоженные из-за разрушения городов Украины, в частности Бучи, где были убиты мирные жители.
"Недавно новости об убийствах невинных мирных жителей в городе Буча вызвали очень беспокойство. Мы сразу осудили это и попросили провести независимое расследование", - сказал Моди.
Моде также сказал Байдену, что он предложил во время последних разговоров с Россией, чтобы Путин и Зеленский вели прямые переговоры.
Соединенные Штаты четко дали понять, что не хотят наблюдать рост импорта российской энергии Индией.
Ранее Зеленский говорил, что Украина хотела бы видеть Индию среди гарантов безопасности.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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