Премьер Индии предложил России провести прямые переговоры Путина и Зеленского

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели виртуальные переговоры. В частности, Моди сказал, что предложил России провести прямые переговоры президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Переговоры состоялись, поскольку Соединенные Штаты ищут помощи от Индии в осуществлении экономического давления на Россию из-за вторжения в Украину.

Сообщается, что Байден и Моде встревоженные из-за разрушения городов Украины, в частности Бучи, где были убиты мирные жители.

"Недавно новости об убийствах невинных мирных жителей в городе Буча вызвали очень беспокойство. Мы сразу осудили это и попросили провести независимое расследование", - сказал Моди.

Моде также сказал Байдену, что он предложил во время последних разговоров с Россией, чтобы Путин и Зеленский вели прямые переговоры.

Соединенные Штаты четко дали понять, что не хотят наблюдать рост импорта российской энергии Индией.