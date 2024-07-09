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Премьер Индии во время встречи с Путиным сделал заявление по Украине

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с двухдневным официальным визитом в России, выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине.

Об этом он заявил во время неформальной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

По его словам, невозможно найти решение на поле боя.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал Моди.

Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".

Источники сообщили, что Россия обязалась репатриировать всех пострадавших.

Реакция Зеленского

На визит Моди в Москву уже отреаагировал президент Украины Владмир Зеленский.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире", - написал президент в Twitter.

Визит Моди в Россию

Премьер-министр Индии Нарендру Моди сейчас находится с визитом в Москве. Как ранее сообщалось, Моди будет добиваться скорейшего освобождения индийцев из российской армии на переговорах в России.

Уже 10 июля он отправится в Австрию. Там он, вероятно, будет обсуждать с руководством страны войну России против Украины.

Напомним, в апреле 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели виртуальные переговоры. В частности, Моди сказал, что предложил России провести прямые переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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