Премьер Индии во время встречи с Путиным сделал заявление по Украине

Визит Моди в Россию

Премьер-министр Индии Нарендру Моди сейчас находится с визитом в Москве. Как ранее сообщалось, Моди будет добиваться скорейшего освобождения индийцев из российской армии на переговорах в России.

Уже 10 июля он отправится в Австрию. Там он, вероятно, будет обсуждать с руководством страны войну России против Украины.

Напомним, в апреле 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели виртуальные переговоры. В частности, Моди сказал, что предложил России провести прямые переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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